Безус с флагом Украины отметил победу в Бельгии: яркие фото

В понедельник, 18 апреля, Гент обыграл Андерлехт в финале Кубка Бельгии. Украинец Роман Безус сделал несколько фото с трофеем и украинским флагом.

Первый трофей в Бельгии

Украинский легионер вышел в стартовом составе Гента. Роман Безус провел на поле почти все основное время матча, сообщает 24 канал.

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Обладатель трофея определился только в серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты Гента - 4:3. Роман Безус завоевал свой первый кубок в Бельгии.

Другой украинский Богдан Михайличенко провел весь финал на скамье запасных Андерлехта.

После поединка Безус на своей странице выложил несколько фото с трофеем. Не обошлось без украинской символики. Роман отметил победу с флагом Украины. Под его футболкой было термо. На нем было написано: "Молитесь о мире, молитесь за Украину".

Слава тебе, Боже! Помоги Украине,

– коротко подписал Безус.



Памятное фото после победы в Кубке / Фото с инстаграмма футболиста



Безус с трофеем / Фото с инстаграмма футболиста



Гент – обладатель Кубка Бельгии / Фото с инстаграмма футболиста