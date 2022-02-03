"Безумный трансфер": Металлист подписал бразильского форварда за 2 миллиона евро

Харьковский Металлист оформил очередной крупный трансфер, подписав контракт с бразильским форвардом по имени Давид да Ора. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

22-летний форвард подписал с Металлистом долгосрочный контракт.

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Что известно об игроке

Давид да Ора является воспитанником клуба Витория Салвадор, выступающего во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за Виторию, забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

Две недели назад Давид отказался тренироваться. Инцидент возник после того, как совет директоров Витории отклонил предложение Металлиста в отношении игрока. Бразильский клуб хотел сохранить 20 процентов от будущей продажи.

Этот трансфер ранее как "безумный" анонсировал президент Металлиста Александр Ярославский, назвав Давида быстрее Тайсона, а его удар – лучше Жажу.

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