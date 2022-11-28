Безумный камбек: Камерун через три минуты отыграл два гола в Сербии на ЧМ-2022

Что-то невероятное происходит на футбольном поле в матче Камерун – Сербия. Счет в поединке ЧМ-2022 уже 3:3.

В период с 63 по 66 минуты мяч дважды побывал во владениях гостей. Сначала Абубакар красиво опрокинул голкипера Сербии. Сначала этот гол не засчитали из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора судья изменил свое решение, сообщает 24 канал .

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Безумный второй тайм

Счет в матче стал уже 2:3. Не прошло и трех минут, как на табло горели цифры 3:3.

Проснулся Чупо-Мотинг. Забивной нападающий мюнхенской Баварии сравнял счет в матче и вернул интригу в поединок.

Что-то безумное делают команды на футбольном поле. Очень интересный матч в исполнении обеих сборных.