У період із 63-ї по 66-ту хвилини м'яч двічі побував у володіннях гостей. Спершу Абубакар красиво перекинув голкіпера Сербії. Спершу цей гол не зарахували через офсайд, але після перегляду відеоповтору суддя змінив своє рішення, повідомляє 24 канал.

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Шалений другий тайм

Рахунок у матчі став вже 2:3. Не минуло й трьох хвилин, як вже на табло горіли цифри 3:3.

Прокинувся Чупо-Мотінг. Забивний нападник мюнхенської Баварії зрівняв рахунок у матчі та повернув інтригу у поєдинок.

Щось шалене роблять команди на футбольному полі. Дуже цікавий матч у виконанні обох збірних.