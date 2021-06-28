Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы, – полузащитник сборной Швеции Свенссон
Источник:Göteborgs-Posten
Против сборной Украины на Евро-2020 может сыграть полузащитник Густав Свенссон. Шведский футболист имеет опыт выступлений в Украине. А нашу страну был вынужден покинуть из-за вторжения российских войск в Крым.
Летом 2012 года Густав Свенссон стал игроком симферопольской Таврии. Хотя игрок мог попасть и в другой украинский клуб, ведь был на просмотре и в Днепре, и в Динамо. И стал первым шведским футболистом в истории чемпионатов Украины.
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Но выступал он здесь только до марта 2014 года. Пока российские военные не вторглись в Крым.
Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы,
– отметил Густав Свенссон.
Покидать захваченный полуостров Свенссону пришлось на автобусе. Аэропорты в то время уже были закрыты. С транспортом помог клуб. Но по дороге возникли проблемы.
"К нам в автобус зашли российские военные, наставили на всех фонарики и спрашивали: "Кто вы такие и почему уезжаете отсюда?", – рассказал Густав Свенссон.Важно! О своем бегстве из Крыма Свенссон рассказывал в интервью в 2020 году. И тогда вспомнил, как в последний вечер когда он еще был в Симферополе, они сидели в ресторане, а на другой стороне улицы был снайпер. И бежать из Крыма пришлось в Донецк, и только оттуда вылетать из Украины.
Отвечать на вопросы приходилось, показывая свой паспорт, когда тебе в лицо целятся из автомата.
И все же Свеннсону удалось благополучно с семьей покинуть Крым (вместе с ним выезжала его жена Сара и ее родители, которые посещали их).
"У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и своем старом клубе", – рассказал Густав Свенссон.
- 34-летний Густав Свенсон сейчас выступает за китайский Гуанчжоу Сити.
- Он попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020. Но сыграл лишь в одном матче, выйдя на замену в конце встречи против Словакии.
- Сборные Швеции и Украины сыграют в 1/8 финала Евро-2020 во вторник, 29 июня. Начало матча в 22:00.