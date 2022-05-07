Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко отличился очередным скандалом. Спортсмен все больше умаляет сомнения украинских болельщиков в его пророссийской позиции.

Пророссийская позиция украинца

Олег Верняев напомнил украинцам о "герое" страны – Максиме Василенко. Бывший спортивный гимнаст доказал, что ему следует ехать в направлении "русского военного корабля".

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Экс-сборник украинской команды затронул националистическую тему и вспомнил о фашистской символике. В своем состроении в инстаграмме Василенко отметил, что наконец-то наступило то время, когда украинцы с гордостью смогут носить георгиевские ленты, нажать руку героям-ветеранам и не слышать в свою сторону грязи со стороны других.

Бывший гимнаст радуется, что в Украину пришел "русский мир", освободивший страну от недобрых людей. Василенко действительно считает, что сюда пришли "освободители".

Оккупанты, которые освобождаются украинцев от их родных домов, лишают жизни и мирного неба над головой. Но этого не увидит Василенко.

Предатель страны выложил в истории фото слова "Украина" на фоне бигбордов темой до 9 мая, а две последние буквы в названии государства уже отвалились.

Ура! Без бесчеловечных, кричащих "слава Бандере", носящих националистическую и фашистскую символику. Мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков!,

– написал Василенко.



Верняев показал новую ложь от Василенко / Скриншот из инстаграммы гимнаста

А раньше этот предатель выступал за сборную Украины

Это уже не первое резонансное заявление Василенко. Ранее бывший гимнаст просил Бога спасти херсонцев от украинских ракет. Поклонники спортивной гимнастики подумали, что Максим, возможно, случайно спутал слова в сторонах, а имел в виду, что российских ракет. Но теперь его пророссийская позиция подтвердилась.

Верняев заметил, что не хотел бы поститься такое дерьмо себе в сторону, но страна должна знать в лицо своих "героев".

Напомним, что в первый день 2022 Василенко объявил об окончании спортивной карьеры.

После первого такого заявления Василенко сделал свою страницу в инстаграмме приватной. Видно боится, что люди его отправят в русский корабль.