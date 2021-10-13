Без шансов: Прометей потерпел второе подряд поражение в Лиге чемпионов

Украинский Прометей потерпел поражение в своем втором матче группового раунда Лиги чемпионов. Команда уступила в Киеве Людвигсбургу (64:86).

Прометей – Людвигсбург 64:86 (17:20, 16:21 18:27, 13:28)

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С первой же четверти Прометей позволял соперникам выполнять много свободных трехочковых бросков, за счет которых гости методично отрывались по счету.

Самый показательный статистический факт – конца третьей четверти, процент точных бросков из-за дуги у Людвигсбурга составил более 50%, а на пике этот показатель вообще достиг 60%.

Прометей же полностью провалили игру в атаке, особенно во второй половине. Вероятно, худший матч за чемпионов Украины провел звездный новичок этого межсезонья Харрисон, набравший всего 7 очков. Самым результативным игроком Прометея стал Кеннеди, записавший в свой актив 18 баллов.