Без шансов для соперниц: Помазан взяла "золото" на Паралимпиаде по толканию ядра

Украинские легкоатлеты в толкании ядра уже второй день подряд радуют нас золотыми наградами. Мария Помазан стала лучшей на Паралимпиаде.

Уничтожила соперниц

32-летняя легкоатлетка стала автором первой награды Украины 2 сентября. Марии Помазан не было равных в толкании ядра в классе F35.

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Украинка выполнила лишь две удачные попытки из шести. Но и этого хватило для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала. Мария во втором броске показала результат 12.24 метра и стала первой. Помазан просто уничтожила своих соперниц, опередив результат ближайшей конкурентки на более чем три метра.

Второй стала бразильянка Маривана Оливейра, у которой была лучшей первая попытка. Тройку призеров замкнула чешка Анна Луксова.

Призеры в толкании ядра

1. Мария Помазан (Украина) – 12.24

2. Маривана Оливейра (Бразилия) – 9.15

3. Анна Луксова (Чехия) – 8.60

Для Помазан эта награда стала первой на Паралимпиаде в Токио. В целом это ее второе паралимпийское золото и четвертая медаль в карьере. До этого стала паралимпийской чемпионкой в ​​Лондоне-2012 в толкании ядра. Также дважды была второй в Лондоне-2012 (метание диска) и Рио-2016 (толкание ядра).