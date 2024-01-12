Без Пидручного и Примы: Украина объявила состав на мужской спринт в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге 13 декабря продолжится мужским спринтом. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команды на спринтерскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Также уже известны стартовые номера украинцев.

Читайте также: Джима пробилась в топ-15 в спринте в Рупольдинге: результаты гонки

Возвращение Лесюка

Украину представят Тарас Лесюк (№9), Антон Дудченко (№33), Виталий Мандзын (№43), Артем Тищенко (№67) и Денис Насыко (№99). Гонка состоится 13 декабря в немецком Рупольдинге и начнется в 15:30 по Киеву.

Вне заявки остались опытные и титулованные Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Вместе с тем, в спринте выступит Тарас Лесюк, для которого это будет первая гонка в 2024 году на Кубке мира.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину наша сборная не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом мужской команды в личных гонках этого сезона является 19-е место Дмитрия Пидручного в преследовании на этапе в австрийском Хохфильцене.