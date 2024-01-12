Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Також вже відомі стартові номери українців.
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Повернення Лесюка
Україну представлять Тарас Лесюк (№9), Антон Дудченко (№33), Віталій Мандзин (№43), Артем Тищенко (№67) та Денис Насико (№99). Гонка відбудеться 13 грудня у німецькому Рупольдингу та розпочнеться о 15:30 за Києвом.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом чоловічої команди в особистих гонках цього сезону є 19 місце Дмитра Підручного у переслідуванні на етапі в австрійському Гохфільцені.