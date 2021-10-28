Без побед и забитых голов: Барселона потерпела очередное фиаско в Испании – видео

Футболисты Барселоны в гостях уступили Райо Вальекано в матче 11 тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу Райо Вальекано.

Райо Вальекано – Барселона 1:0

Гол: Фалькао, 30

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Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао. Серхио Бускетс потерял мяч возле центральной линии, Оскар Трехо перехватил его и выполнил быструю передачу Радамелю Фалькао. Колумбиец в правой части штрафной "качнул" Жерара Пике и нанес идеальный удар низом в дальний угол – мяч влетел в ворота рикошетом от штанги.

Как оказалось, этот мяч был единственным в матче. Во втором тайме Барселона имела шанс отыграться, но Депай не реализовал пенальти.

Позорная статистика Барселоны

Каталонцы в этом сезоне Примеры еще не выигрывали в гостях: 2 ничьи и 2 поражения.

При этом забить им удалось лишь в первом из этих четырех матчей.

Впервые с февраля 2003-го года Барселона провела 3 подряд матча на выезде в Примере без забитых голов.

Райо Вальекано – Барселона: видеообзор