Без Месси нет игры: Барселона едва спаслась в матче против Гранады – видео
Источник:24 канал
Барселона не смогла одолеть Гранаду в матче пятого тура чемпионата Испании. Соперник Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов удовлетворился ничьей – 1:1.
Барселона – Гранада 1:1
Голи: Араухо, 90 – Дуарте, 2
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Гости неожиданно вышли вперед уже на 2-й минуте поединка, когда после передачи Эскудеро мяч забил Домингос Дуарте.
Каталонская команда на протяжении почти всего поединка пыталась сравнять счет, ради чего наставник Рональд Куман провел все пять замен.
И только на последней минуте основного времени установить равновесие удалось Рональду Араухо, которому ассистировал Гави.
Ничья 1:1 не позволила Барселоне подняться в зону еврокубков (шестое место), тем не менее, с 10-й строки она переместилась на седьмую позицию с отставанием в пять баллов от лидера Реала с матчем в запасе.
Барселона – Гранада видеообзор