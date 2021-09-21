Без Месси нет игры: Барселона едва спаслась в матче против Гранады – видео

Барселона не смогла одолеть Гранаду в матче пятого тура чемпионата Испании. Соперник Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов удовлетворился ничьей – 1:1.

Барселона – Гранада 1:1

Голи: Араухо, 90 – Дуарте, 2

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Гости неожиданно вышли вперед уже на 2-й минуте поединка, когда после передачи Эскудеро мяч забил Домингос Дуарте.

Каталонская команда на протяжении почти всего поединка пыталась сравнять счет, ради чего наставник Рональд Куман провел все пять замен.

И только на последней минуте основного времени установить равновесие удалось Рональду Араухо, которому ассистировал Гави.

Ничья 1:1 не позволила Барселоне подняться в зону еврокубков (шестое место), тем не менее, с 10-й строки она переместилась на седьмую позицию с отставанием в пять баллов от лидера Реала с матчем в запасе.

Барселона – Гранада видеообзор