Без Малиновского и Цыганкова: стартовый состав сборной Украины на матч с Казахстаном

Сборная Украины по футболу сыграет матч квалификации против Казахстана. Игра 1 сентября начнется в 17:00. Это будет первый матч для нового наставника сборной Александра Петракова.

Накануне игры тренерский штаб столкнулся с проблемой потери вратарей. Все три голкипера, которые получили вызовы, не смогли прибыть. Бущан и Трубин – из-за травм, а у Лунина – коронавирус.

Поэтому в сборную вызвали Пятова, Бойко и Ризныка. В матче против Казахстана место в стартовом составе доверили наиболее опытному из них – Пятову. Хотя вратарь заявлял, что после Евро-2020 закончит выступления в сборной Украины.

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Кроме того, место в старте доверили и Роману Яремчуку, у которого были проблемы со здоровьем накануне. При этом в запасе оказался Руслан Малиновский. А вне заявки на матч – Тарас Степаненко и Александр Зубков

Стартовый состав: 12. Андрей Пятов, 2. Эдуард Соболь, 16. Виталий Миколенко, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Денис Бойко, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Тимчик, 20. Даниил Сикан, 23. Дмитрий Ризнык.