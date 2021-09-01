Напередодні гри тренерський штаб зіштовхнувся з проблемою втрати воротарів. Усі три голкіпери, які отримали виклики, не змогли прибути. Бущан та Трубін – через травми, а в Луніна – коронавірус.

Відтак до збірної викликали Пятова, Бойка та Різника. В матчі проти Казахстану місце в стартовому складі довірили найбільш досвідченому з них – Пятову. Хоча воротар заявляв, що після Євро-2020 закінчить виступи в збірній України.

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Окрім того, місце в старті довірили й Роману Яремчуку, в якого були проблеми зі здоров'ям напередодні. Натомість в запасі опинився Руслан Маліновський. А поза заявкою на матч – Тарас Степаненко та Олександр Зубков

Стартовий склад: 12. Андрій Пятов, 2. Едуард Соболь, 16. Віталій Миколенко, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Денис Бойко, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 23. Дмитро Різник.