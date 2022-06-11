Без Ярмоленко, но с Мудриком в основе: состав Украины против Армении в Лиге наций

Сборная Украины 11 июня принимает Армению в первом для себя домашнем матче Лиги наций-2022/2023. Александр Петраков определился со стартовым составом.

Боевой состав с интересными переменами

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым объявил стартовый состав против Армении. Первая одиннадцатка претерпела существенные изменения, если сравнивать ее с предыдущим матчем против Ирландии (0:1).

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Место в рамке ворот доверили опытному Андрею Пятову. Для него этот поединок станет последним в футболке сборной Украины. Вратарь прощается с главной командой страны.

С первых минут на поле появится Михаил Мудрик. А в опорной зоне вместо Тараса Степаненко выйдет динамовец Сергей Сидорчук. Виталий Миколенко тоже получил немного времени на отдых, поэтому с первых секунд будет наблюдать за игрой со скамейки запасных, как и Андрей Ярмоленко.

Стартовый состав сборной Украины

Стартовый состав: Андрей Пятов – Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Караваев – Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков – Роман Яремчук.

Андрей Пятов – Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Караваев – Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков – Роман Яремчук. Запасные: Андрей Лунин, Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Данило Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Артем Довбык, Виталий Миколенко, Александр Пихаленок, Данило Сикан, Александр Зубков, Дмитрий Ризник.

Наши ребята сыграют в синем комплекте формы, а поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Польский Лодзь примет два ближайших домашних матча Украины в Лиге наций. Ожидается, что около 12 тысяч болельщиков посетит эту встречу.

Перед этим поединком обе сборные имеют в своем активе по три очка.