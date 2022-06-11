Бойовий склад із цікавими змінами

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим оголосив стартовий склад на гру проти Вірменії. Перша одинадцятка зазнала істотних змін, якщо порівнювати її з попереднім матчем проти Ірландії (0:1).

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Місце у рамці воріт довірили досвідченому Андрію Пятову. Для нього цей поєдинок буде останнім у футболці збірної України. Воротар прощається із головної командою країни.

З перших хвилин на полі з'явиться Михайло Мудрик. А в опорній зоні замість Тараса Степаненка вийде динамівець Сергій Сидорчук. Віталій Миколенко теж отримав трохи часу не відпочинок, тому з перших секунд буде спостерігати за грою з лави запасних, як і Андрій Ярмоленко.

Стартовий склад збірної України

Стартовий склад: Андрій Пятов – Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв – Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Віктор Циганков – Роман Яремчук.

Андрій Пятов – Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв – Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Віктор Циганков – Роман Яремчук. Запасні: Андрій Лунін, Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Артем Довбик, Віталій Миколенко, Олександр Піхальонок, Данило Сікан, Олександр Зубков, Дмитро Різник.

Наші хлопці зіграють у синьому комплекті форми, а поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Польський Лодзь прийме два найближчі домашні матчі України у Лізі націй. Очікується, що близько 12 тисяч уболівальників відвідає цю зустріч.

Перед цим поєдинком обидві збірні мають у своєму активі по три очки.