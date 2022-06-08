Без Бущана и Яремчука: заявка сборной Украины на матч против Ирландии

Сборная Украины 8 июня сойдется с командой Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/2023. Матч состоится в Дублине на стадионе "Авива".

Без Яремчука и еще троих игроков

Тренерский штаб определился со списком игроков, которые могут выйти на поле в поединке Лиги наций-2022/2023 против Ирландии.

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Еще в преддверии матча главный тренер национальной команды Александр Петраков сообщил о проблемах со здоровьем у Георгия Бущана, Тараса Степаненко и Эдуарда Соболя. Последний, несмотря на болезнь, попал в заявку. В списке 23 футболиста.

Пресс-служба УАФ исправила сообщение о заявке сборной Украины на матч против Ирландии в Лиге наций.

В первом варианте отмечалось, что игру пропустит полузащитник Александр Пихалонок. Позже стало известно, что в заявку действительно не попал Андрей Ярмоленко, а вот хавбек Днепра-1 сможет помочь команде сегодня вечером.

Официальная заявка сборной Украины на матч:

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин;

Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Данило Игнатенко, Александр Пихаленок, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков;

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан.

Матч Ирландия – Украина состоится 8 июня. Начало встречи в 21:45.

Это первый поединок нашей сборной в Лиге наций-2022/2023, в то время как ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении (0:1).