Без Белодед и Зантарая: украинские дзюдоисты завоевали лишь одну медаль на гран-при в Абу-Даби
30 ноября 2021 , 17:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Завершился последний гран-при сезона в Абу-Даби по дзюдо. Сборная Украины завоевала лишь одну награду.
Единственная медаль в последнем гран-при сезона
Сразу 11 украинских дзюдоистов боролись за медали в последнем гран-при сезона. Участие в турнире приняли 223 участника из 41 страны мира.
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Кто представлял Украину
- Дильшот Халматов, Олег Вередиб (оба до 60 килограммов)
- Каро Марданян и Богдан Ядов (оба до 66 килограммов)
- Артем Хомула (до 73 килограммов)
- Геворг Манкуян и Сергей Кривчач (до 81 килограммов)
- Виталий Шепель (до 90 килограммов)
- Евгений Балевский (более 100 килограммов)
- Анастасия Антипина (до 63 килограммов)
- Анастасия Турчин (до 78 килограммов).
Среди 11 украинцев медаль стране принес лишь 25-летний Богдан Ядов. На своем пути к бронзовому финалу дзюдоист был сильнее соперников из Франции и Узбекистана. Победное шествие испортил россиянин. Ядов удержанием одолел представителя Молдавии Раду Извореану, получив оценку ваза-ари.
Это его вторая медаль на гран-при. Первую получил еще в 2019 году в Баку (Азербайджан).
Видео бронзовой схватки Ядова