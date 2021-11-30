Без Белодед и Зантарая: украинские дзюдоисты завоевали лишь одну медаль на гран-при в Абу-Даби

30 ноября 2021 , 17:44
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Источник:

24 канал

Завершился последний гран-при сезона в Абу-Даби по дзюдо. Сборная Украины завоевала лишь одну награду.

Единственная медаль в последнем гран-при сезона

Сразу 11 украинских дзюдоистов боролись за медали в последнем гран-при сезона. Участие в турнире приняли 223 участника из 41 страны мира.

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Кто представлял Украину

  • Дильшот Халматов, Олег Вередиб (оба до 60 килограммов)
  • Каро Марданян и Богдан Ядов (оба до 66 килограммов)
  • Артем Хомула (до 73 килограммов)
  • Геворг Манкуян и Сергей Кривчач (до 81 килограммов)
  • Виталий Шепель (до 90 килограммов)
  • Евгений Балевский (более 100 килограммов)
  • Анастасия Антипина (до 63 килограммов)
  • Анастасия Турчин (до 78 килограммов).

Среди 11 украинцев медаль стране принес лишь 25-летний Богдан Ядов. На своем пути к бронзовому финалу дзюдоист был сильнее соперников из Франции и Узбекистана. Победное шествие испортил россиянин. Ядов удержанием одолел представителя Молдавии Раду Извореану, получив оценку ваза-ари.

Это его вторая медаль на гран-при. Первую получил еще в 2019 году в Баку (Азербайджан).

Видео бронзовой схватки Ядова

Автор: Софія Кулай