Достойный соперник: Бетис выразил солидарность с Украиной накануне матча с Кривбассом

Реал Бетис вывесил огромный сине-желтый флаг на домашнем стадионе. Таким образом клуб выразил солидарность с украинским народом.

В четверг, 29 августа, состоится матч плейоф квалификации Лиги конференций. В нем сойдутся Бетис и Кривбасс.

Читайте также Ольга Харлан вспомнила, как Россия пыталась соблазнить ее деньгами в обмен на смену гражданства

Бетис поддержал украинцев

Испанский клуб обратился к Кривбассу и украинцам, чтобы выразить поддержку и солидарность накануне матча.

"Добро пожаловать в "Бенито Вильямарин", ФК Кривбасс! В нашем доме мы выступаем за мир. Наша солидарность с украинским народом,

– написал аккаунт Бетис в Х.



Украинский флаг на стадионе "Бенито Вильямарин" / Фото из соцсети Х Бетиса

Справка. В первом матче Кривбасс уступил испанцам со счетом 0:2.

Отметим, что стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.