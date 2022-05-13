20 лет назад не стало Валерия Лобановского: бессмертные цитаты Метра киевского Динамо

В этот день 19 лет назад не стало легендарного игрока и наставника киевского Динамо Валерия Лобановского. Тренер-легенда, отдававшийся своему делу не на 100 процентов, а на все 1000 и больше.

Легендарный тренер, навсегда в нашей памяти

13 мая 2002 остановилось сердце легендарного наставника Динамо. Валерий Лобановский был настолько предан футболу, что получил инсульт прямо во время поединка.

Смотрите также До встречи на "Донбасс Арене", – Динамо трогательно ответило на поздравление Шахтера

Неприятный инцидент произошел на матче против Запорожского Металлурга. Лобановскому сделали операцию, но наставник так и не вернулся к жизни. Легендарный тренер скончался в возрасте 63 лет.

Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты Мэтра, наиболее точно показывающие тренерскую гениальность Валерия Васильевича, отдававшего всему себе любимое дело.

Цитаты Валерия Лобановского

– Я не понимаю, как можно любить какую-то одну тактику и отмахиваться от другой. Каждая тактика хороша, если она приводит к желаемой цели. А цель всегда одна – победа!

– Я не признаю моды. Признаю лишь то, что рационально. В частности, для нашей команды. Сегодня мы сыграем вот так, а завтра – иначе.

– Умение рационально использовать свои физические и духовные возможности приходит только с накоплением опыта, со зрелостью.

– За успех атаки и обороны в равной степени отвечают все полевые игроки. Кто быстрее создаст такую команду, тот раньше заглянет в будущее и получит плоды этого опережения.

– Три заповеди тренера, который уважает себя, не услышать, не заметить, не сказать.

– Современный футбол эволюционирует очень медленно, потому что некоторые игроки, так называемые звезды, получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства.

– Движение – это жизнь, спокойствие – это смерть.

– Без журналистов не может идти развитие футбола. Они могут либо тормозить процесс, или двигать его вперед.

– Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать каждый сезон одни и те же наработки.

– Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку.

– Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам оспорить мои предложения.

– Достоевский говорил, что категоричность суждений свойственна невеждам. В частности поэтому я стараюсь никому ничего не навязывать.

– Быть тренером заметно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.

Стоит прочесть Киевское Динамо отмечает 95-летие

– Если футболист не понимает, что сейчас в футболе главное уметь играть без мяча, а не с мячом, уже ничего сделать нельзя. От таких нужно отказываться.

– Нет отваги, не можешь во многом отказать себе, не способен терпеть жесточайший тренинг – уходи.

– Я считаю, что критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какие-то разумные начинания, то она идет только на пользу критикуемым.

– Программа – не гарантия успеха, но дает гораздо больше шансов на него, нежели стихийные действия.

– Суть современного футбола – в создании численного преимущества на разных участках поля. И первейшее требование к игроку – как можно быстрее переходить от обороны к атаке и наоборот.

– Формула успеха в большом футболе тоже давно в общем известна: жестокий отбор выносит на гребень только тех, кто имеет способность к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний.

– Копировать заманчивые образцы, догонять кого – то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы.

Уникальность Валерия Лобановского

Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых прогрессивных футбольных стран. Командами Лобановского увлекалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.

Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, его команды всегда приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время, и многие его идеи нашли развитие в современном футболе.

Для истории Динамо это был не просто успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил столичный клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привил менталитет победителя.

Что еще известно о Лобановском