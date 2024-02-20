Европейский гранд разорвал контракт с футболистом из-за аккаунта в приложении для знакомств

В понедельник, 19 февраля, турецкий Бешикташ прекратил сотрудничество с 21-летним нападающим Эмирханом Делибашем. Решение было принято по взаимному согласию сторон.

Официальную причину расторжения контракта стороны не озвучили. Однако по информации Daily Mail, это могло произойти из-за аккаунта футболиста в приложении для знакомств.

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Скандальное прекращение сотрудничества

На нем появилась анкета Эмирхана Делибаша с именем футболиста и фотографией, а также возрастом 24 года, хотя официальная дата рождения игрока – 1 января 2003 года. Профиль был верифицирован, поэтому, с большой вероятностью, он не является фейком.

На странице есть фото нападающего в тренировочной форме Бешикташа, предоставлена информация об аккаунте в инстаграме и указано, что футболист ищет "что-то повседневное".



Эмирхан Делибаш / Скриншот из приложения для знакомств

Этим фактом возмутились фанаты "черных орлов", которые начали оказывать давление на руководство из-за факта самой анкеты, а также ложного возраста игрока, что могло свидетельствовать о поддельных документах. На фоне недовольства болельщиков клуб заявил о том, что расторг контракт с футболистом.

Игрок при этом утверждает, что он не имеет к аккаунту никакого отношения:

Я отвергаю клевету, сделанную фейковыми аккаунтами, и хотел бы заявить, что моя верность моей команде не подлежит сомнению. Бешикташ – это ответственность для меня, ваша любовь и поддержка всегда были моей самой большой мотивацией.

Отметим, что нападающий является воспитанником клубной академии Бешикташа, за который забивал немало голов на юношеском уровне. За взрослую команду Эмирхан Делибаш провел лишь 2 матча, результативными действиями не отличался.

. На даный момент Бешикташ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Свой следующий матч "черные орлы" проведут 25 февраля в 18:00 на выезде против главного аутсайдера лиги Истанбулспор АС.