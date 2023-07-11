Не дали обмазаться дерьмом: ФИФА и УЕФА запретили турецкому клубу подписать соглашение с "Газпромом"

Турецкий футбольный клуб Бешикташ стремился подписать контракт с российским "Газпромом". Но помешали ФИФА и УЕФА.

В новый сезон 2023/2024 года Бешикташ стремился войти с новым спонсором. При этом речь шла как о новом названии для стадиона, где выступает команда, так и о титульном спонсоре на форме.

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Этим спонсором вполне мог стать российский "Газпром". Стороны активно вели переговоры, а боссы клуба уже считали, сколько они могут заработать. По данным турецких СМИ, соглашение о названии для стадиона должно было быть подписано по схеме 3+2. За первые три года Бешикташ должен был получить 60 миллионов евро. А через три года стороны должны согласовать новую сумму.

И в УЕФА якобы не были против такого контракта. Но там предупредили турецкий клуб, что во время международных матчей этот стадион будет называться "Бешикташ парк".

Но оказалось, что с мечтами "пролезть" в европейский футбол "Газпрому" придется подождать. ФИФА и УЕФА таки не дали разрешение на подписание соглашения. И Бешикташ достаточно быстро нашел замену российской компании. Клуб готовится подписать соглашение с авиакомпанией Emirates. За название стадиона на следующие три года клуб получит около 28 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро "черные орлы" получат от Emirates в качестве титульного спонсора на футболках.

Следует отметить, что Бешикташ – не единственный клуб, куда пытается "пролезть" "Газпром". Например, другая турецкая команда Фенербахче подписала соглашение о сотрудничестве с Зенитом, который и спонсирует "Газпром". И в июле 2023 года отправилась в Санкт-Петербург на товарищеский турнир. Еще одним участником этого турнира стала сербская Црвена Звезда, где как раз "Газпром" является титульным спонсором.

Также есть информация, что "Газпром" может стать спонсором хорватского клуба Хайдук из Сплита. И там тоже пытается все решить с помощью немалых денег.