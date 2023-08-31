Могли забить сами, но пропустили: Бешикташ забил гол в ворота Динамо – видео

Киевское Динамо пропустило гол в матче против Бешикташа в плей-офф квалификации Лиги конференций. Голом отличился Венсан Абубакар.

Динамо проиграло первый матч Бешикташу со счетом 2:3. И первый гол в ворота киевлян в этом матче забил Абубакар – тогда он отличился с пенальти.

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Во втором матче между командами в Стамбуле Абубакар снова отрыл счет. Случилось это уже во втором тайме на 52-й минуте. Форвард получил пас, находясь в окружении четырех игроков. Тем не менее, он решил идти на прорыв. Прокинув мяч мимо Тимчика с незначительным рикошетом от защитника, он еще одним удачным движением обыграл соперников, после чего пробил низом в дальний угол ворот Бущана. И мяч влетел почти под штангу.

Видео гола Абубакара

Абубакар слишком долго праздновал это взятие ворот, за что получил от арбитра желтую карточку.

При этом этот гол Бешикташ забил после того, как чуть сам не пропустил. Киевлянам удалось организовать быстрый контрвыпад после углового у своих ворот. Караваев сделал заброс на ход Волошину. Того пытался догнать защитник. Но Волошин сумел прострелить в штрафную, куда вбегал Ванат. Однако нападающий не сумел остановить мяч, чтобы прицельно пробить по воротам.