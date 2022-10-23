Беседин впервые за 1,5 года отметился результативным действием за Динамо: видео

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин никак не может прервать свое "голевое молчание" в официальных матчах. Но на этот раз он совершил результативный пас.

Нападающий Артем Беседин никак не может забить за Динамо в этом сезоне в официальном матче. Он уже сыграл 14 матчей, но забить гол в ворота соперника так и не смог.

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Однако в матче против Ворсклы в УПЛ 23 октября он несколько "поправил" свою статистику результативных действий. Именно после его пас Буяльский забил гол. Но этот гол не помог Динамо победить – матч закончился вничью 1:1.

Видео результативного паса Беседина

Это результативное действие стало первым за полтора года для Беседина в официальных матчах за Динамо. В предыдущий раз он так отличился 25 апреля 2021 года, когда в матче против Ингульца и сам гол забил, и на Цыганкова отдал результативный пас.

Однако следует отметить, что предыдущий сезон Беседин почти полностью пропустил. И с тем частично связано его "голевое молчание". 29 июня 2021 года в матче 1/8 финала Евро-2020 получил травму в матче за сборную Украины против Швеции. Восстановился он только в конце января 2022 года. Но чемпионат Украины после этого уже не проводили из-за начала войны. С апреля Динамо провело несколько товарищеских матчей, и там Беседин забивал – в ворота польской Легии (оформил дубль) и турецкого Галатасарая. А вот в официальных матчах ему пока забить не удалось.

При этом что в матче против Ренна во Франции именно Беседин отдал предголевой пас. Он остроумно сбросил мяч пяткой на Буяльского. Однако тот решил не пробивать, а отдать пас на Цыганкова, который и отличился забитым голом.