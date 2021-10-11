Лазарет Динамо: возвращение Беседина, быстрая реабилитация Миколенко и Буяльского

В ближайшие выходные возобновятся клубные соревнования. Несколько футболистов Динамо продолжают восстановление после травм.

Пресс-служба Динамо сообщила о ситуации с игроками, которые находятся в лазарете команды.

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Лазарет Динамо

Защитник Виталий Миколенко 11 октября впервые сделал беговую работу без тренажерного зала. У игрока диагностировано воспаление приводящей мышцы. Такая же травма и у полузащитника Виталия Буяльского, который уже вернулся в общую группу, но пока занимался индивидуально. Ожидается, что Миколенко и Буяльский в ближайшее время приступят к полноценным тренировкам.

Нападающий Динамо Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале по индивидуальной программе по укреплению и наращиванию мышц колена, планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.

Относительно защитника Дениса Попова, у которого травма передней крестообразной связки, общий срок его восстановления – около шести месяцев.

Что касается форварда киевлян Владислава Кулача, у него были проблемы с сердцем, а также перенес COVID-19, поэтому сейчас проходит процесс восстановления.