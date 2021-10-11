Пресслужба Динамо повідомила про ситуацію з гравцями, які знаходяться в лазареті команди.

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Лазарет Динамо

Захисник Віталій Миколенко 11 жовтня вперше зробив бігову роботу без тренажерного залу. У гравця діагностовано запалення привідного м'яза. Така ж травма і у півзахисника Віталія Буяльського, який вже повернувся в загальну групу, але поки займався індивідуально. Очікується, що Миколенко та Буяльський найближчим часом приступлять до повноцінних тренувань.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вже відклав милиці і займається роботою в тренажерному залі за індивідуальною програмою по зміцненню і нарощування м'язів коліна, планується, що найближчим часом він зможе зняти і спеціальний брейс.

Щодо захисника Дениса Попова, у якого травма передньої хрестоподібної зв'язки, загальний термін його відновлення – близько шести місяців.

Що стосується форварда киян Владислава Кулача, у нього були проблеми з серцем, а також переніс COVID-19, тому зараз проходить процес відновлення.