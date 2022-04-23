Бесценная поддержка: Бавария оплатит жилье украинским беженцам с инвалидностью в Мюнхене
Источник:сайт Баварии
Около 360 тысяч украинских беженцев нашли убежище в Германии. Люди, спортивные клубы этой европейской страны активно помогают жителям Украины, пострадавшим от войны.
Помощь от футбольного гранда
Дортмундская Боруссия и Бавария больше всего помогают украинскому народу. На этот раз важным и трогательным поступком отметился мюнхенский клуб.
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Бавария приняла серьезное решение. Чемпион Германии оплатит жилье на два года украинским беженцам с инвалидностью. На это титулованный клуб выделил 200 тысяч евро. Этот благотворительный проект рассчитан на 15 переселенцев, бежавших от войны в Мюнхен.
Также представители футбольного гранда поможет в организации бесплатных оздоровительных процедур на территории клубных спортивных комплексов.
Напомним, что на матчах Баварии постоянно поддерживают Украину, воюющую против России. Капитан команды выходит на поле с сине-желтой капитанской повязкой.
В расположении клуба из Мюнхена поражены поддержкой местных жителей, волонтеров, которые предоставляют жилье беженцам, помогаю финансово, поэтому тоже решили присоединиться к хорошему делу. Хотя власти Германии совершенно отличаются от обычных немцев.