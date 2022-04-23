Бесценная поддержка: Бавария оплатит жилье украинским беженцам с инвалидностью в Мюнхене

Помощь от футбольного гранда

Дортмундская Боруссия и Бавария больше всего помогают украинскому народу. На этот раз важным и трогательным поступком отметился мюнхенский клуб.

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Бавария приняла серьезное решение. Чемпион Германии оплатит жилье на два года украинским беженцам с инвалидностью. На это титулованный клуб выделил 200 тысяч евро. Этот благотворительный проект рассчитан на 15 переселенцев, бежавших от войны в Мюнхен.

Также представители футбольного гранда поможет в организации бесплатных оздоровительных процедур на территории клубных спортивных комплексов.

Напомним, что на матчах Баварии постоянно поддерживают Украину, воюющую против России. Капитан команды выходит на поле с сине-желтой капитанской повязкой.

В расположении клуба из Мюнхена поражены поддержкой местных жителей, волонтеров, которые предоставляют жилье беженцам, помогаю финансово, поэтому тоже решили присоединиться к хорошему делу. Хотя власти Германии совершенно отличаются от обычных немцев.