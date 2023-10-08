Приберегли свой бриллиант: Почеттино объяснил, почему Мудрик мало сыграл в победном матче

Лондонский Челси одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии. На последние минуты матча на поле появился украинский вингер Михаил Мудрик.

Команда Маурисио Почеттино постепенно обретает уверенность. В матче 8-го тура АПЛ "синие" на выезде разгромили Бернли со счетом 4:1.

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Мудрик восстановился от травмы

Михаил Мудрик появился на поле на 83-й минуте поединка, когда дело было уже сделано. После матча главный тренер Челси объяснил, почему самый дорогой украинский футболист получил так мало игрового времени.

"Что касается Михаила, то в понедельник в матче с Фулхэмом он отыграл 45 минут и почувствовал боль в четырехглавой мышце бедра.

Он полностью восстановился, но мы подумали, что нам не стоит рисковать им, поэтому он начал матч на скамейке запасных с возможностью выйти на замену и изменить игру", – сказал Почеттино.

Отметим, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл 8 матчей за "синих", в которых отличился 1 забитым голом.

Челси после 8 сыгранных туров расположились на 11-й позиции в АПЛ. На счету команды Почеттино 11 зачетных пунктов.

В следующем матче, который состоится 21 октября, Челси сыграет против Арсенала. Так что болельщиков ожидает очередное "украинское дерби" в АПЛ.

Видеообзор матча Бернли – Челси