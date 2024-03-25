"Предсказываю победу по очкам": Бернд Бенте сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Бернд Бенте поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бывший генеральный директор Klitschko Management Group верит в победу Александра Усика.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Бернд Бенте о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший генеральный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте. По его словам, "Цыганский король" имеет небольшие шансы на успех в бою с украинцем.

"Я предсказываю победу Усика по очкам в бою против Тайсона Фьюри. В техническом плане Александр лучший боец.

У него гораздо больше опыта. Он провел 350 боев в любителях в двух весовых категориях. Усик также боксировал против более сильных соперников в профессионалах", – сказал Бенте.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.