Бой санкционирован: Беринчик проведет битву за чемпионский титул WBO

Украинский боксер Денис Беринчик официально получил шанс стать чемпионом мира. Он проведет бой за вакантный пояс чемпиона WBO в легком весе.

Титульный поединок получил санкцию от Всемирной боксерской организации. Соперником украинца будет действующий чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете, который ради этого боя перейдет в более низкую весовую категорию.

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Что известно о предстоящем бое

Сообщается, что WBO дала сторонам боксеров 15 дней на переговоры. Если договоренности за это время не будут достигнуты, то начнется процедура промоутерских торгов, минимальная ставка которых составит 150 тысяч долларов. Дата сражения будет определена после завершения переговоров.

Напомним, что 35-летний Денис Беринчик сейчас владеет поясом интернационального чемпиона WBO, который он завоевал в 2018 году. С этого времени украинец 8 раз успешно защищал этот титул.

Последний бой он провел в августе 2023 года, когда в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведа Энтони Игита. Всего на профессиональном уровне Беринчик провел 18 поединков, в которых одержал все победы из которых 9 нокаутом.

Будущий соперник украинского боксера 29-летний Эммануэль Наваррете. На счету мексиканца 40 поединков на профессиональном ринге. Он одержал 38 побед (31 нокаутом) потерпел одно поражение и еще один бой закончился вничью.

Наваррете становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легком, полулегком и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

. Сейчас Украина может похвастаться только одним действующим чемпионом мира по боксу – Александром Усиком, который уже 17 февраля будет биться за все пояса хевивейта против Тайсона Фьюри.