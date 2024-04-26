Что он знает о войне, – Беринчик ответил на дерзкие заявления соперника перед титульным боем

В Сан-Диего 18 мая состоится бой за титул WBO во втором полулегком весе. Этот пояс будет защищать Эмануэль Наваррете в поединке против Дениса Беринчика.

Сейчас оба боксера находятся в тренировочных лагерях. Это будет первый бой для спортсменов в 2024 году.

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Взаимоуважение и серьезный настрой на победу

Своими ожиданиями от поединка поделился украинский боксер Денис Беринчик. Он серьезно настроен одержать победу и пообещал устроить настоящее испытание для действующего чемпиона.

Уверен, что он готовился, видел мои бои. Я обратил внимание на одно его интервью. Он говорит, что готовится к войне на ринге. Но что он знает о войне? Мы ему покажем,

– заявил украинец.

Также Денис Беринчик отметил бойцовские качества мексиканского боксера и одобрительно отозвался о его достижениях в карьере.

Между нами будет уважение. Он настоящий боец. Он не из тех, кто на хайпе. Он ковбой (прозвище Наваррете – 24 Канал). Это очень храбрый боец. Чемпион в трех весовых категориях. Думаю, что ему важна победа. Он и сам об этом постоянно говорит. Он хочет победить для Мексики, своих болельщиков. Он хорошо мотивирован. Но никто не знает, как пройдет бой,

– сказал Беринчик.

Напомним, что к чемпионскому бою Денис Беринчик подходит в статусе непобежденного бойца. Он провел 18 поединков, в каждом из которых триумфовал (9 нокаутом). С 2018 года украинец владеет титулом WBO International, который уже 8 раз смог защитить.

Что известно об Эмануэле Наваррете