В американском городе Сан-Диего состоялась пресс-конференция посвященная поединку между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете. Его бой будет проходить параллельно с мегафайтом Усик – Фьюри, пишет 24 Канал.

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Мощное выступление Беринчика

Свою часть пресс-конференции Беринчик начал со звука воздушной тревоги, которую ежедневно слышат украинцы. Таким образом боксер напомнил миру, что в Украине продолжается ужасная война. Также Денис поблагодарил украинских воинов, которые защищают Родину от врага.

"С этим звуком просыпается моя страна, живет более двух лет. Каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что Россия забирает чью-то жизнь или что-то разрушает – каждый день, много раз в день.

Однако наши защитники продолжают день за днем, минуту за минутой делать свое дело. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить украинских воинов, потому что благодаря им я смог подготовиться и прибыть к вам", – сказал Беринчик.

Беринчик включил сирену на пресс-конференции: смотрите видео

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