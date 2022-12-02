Возвращение Беринчика на ринг: где и когда в Украине транслируют бой против Менди

В субботу, 3 декабря, украинский боксер Денис Беринчик проведет сражение против француза Ивана Менди. На кону будут два чемпионских пояса.

Поединок украинца будет предшествовать главному событию вечера бокса в Лондоне, где Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой. поэтому внимание украинских сторонников бокса будет более приковано к бою Дениса Беринчика, чем к британскому противостоянию, сообщает 24 канал.

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Соперником украинца станет француз Иван Менди.

Следует заметить, что сам поединок состоится 3 декабря, но в Украине в это время уже была ночь на 4 декабря. Ориентировочное начало встречи Беринчик – Менди 23:00 по Киеву.

В Украине поклонники бокса смогут просмотреть трансляцию поединка на платформе Megogo, которая является официальным транслятором боя Фьюри – Чисора 3.

К сожалению, украинским фанатам бокса не удастся бесплатно просмотреть поединок с участием Дениса Беринчика. Бой будут транслировать на канале MEGOGO Гонг и в разделе Спорт, которые доступны только по подписке "Максимальная" и "Спорт", которая стоит 299 гривен в месяц.

Однако сейчас на Megogo действуют скидки. Вместо 299 гривен "Максимальная" подписка стоит вдвое дешевле – 149 гривен.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Беринчик – Менди.

Это будет первое сражение Беринчика с декабря 2021 года. Это только второй поединок для украинца вне родной страны. Впервые это произошло в бою против венесуэльца Лорессо Парри, в котором Денис одержал легкую победу.