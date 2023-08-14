Соперник Беринчика чуть не лишил его олимпийской медали и хочет отобрать чемпионский пояс

Украинский боксер Денис Беринчик встретится в ринге со шведским боксером Энтони Игитом. В этом бою Беринчик будет защищать свой чемпионский титул. А с соперником он уже в свое время боксировал.

Бой Дениса Беринчика против Энтони Игита состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. Боксеры проведут свой бой перед главным поединком вчера – Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа.

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В этом бою Беринчик проведет защиту своего чемпионского титула по версии WBO International в легком весе.

"26 августа меня ждет бой с опытным и известном широкой боксерской общественности соперником, который боксировал с мировыми проспектами. Мы уже встречались в олимпийском ринге, и я знаю, что он – настоящий воин. У нас будет настоящая заруба!" – убежден Денис Беринчик.

Битва на Олимпиаде-2012

В прошлый раз бой между Денисом Беринчиком и Энтони Игитом состоялся на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда оба боксера выступали в весовой категории до 64 килограммов. И встретились уже в 1/8 финала. Бой оказался довольно близким, и Беринчик одержал победу со счетом 24:23.

Далее Беринчик сумел дойти до финала, где, к сожалению, уступил. И получил серебряную награду.

Что касается Игита, то он в апреле 2013 года перешел в профессионалы. И за это время провел 31 бой, одержал 27 побед, 10 из которых нокаутом.

31-летний швед в свое время владел титулом Чемпиона Европы EBU в суперлегком весе, был претендентом на титулы чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе, временного чемпиона мира WBA в легком весе. В 2018 году Игит принимал участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series, WBSS), в рамках которой уступил Ивану Баранчику в поединке за пояс чемпиона мира IBF.

В последний раз выходил в ринг в мае 2023 года против британца Джейкоба Квина, где победил единогласным решением судей.

Что касается Беринчика, то он занимает третье место в рейтинге WBO и десятое в IBF. В его активе 17 боев – 17 побед, 9 из которых – нокаутом. Предыдущий бой провел в декабре 2022 года в Лондоне, где одержал уверенную победу над опытным французом Иваном Менди единогласным решением судей, отобрав у соперника титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.