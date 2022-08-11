Впереди только Роналду: как Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала – видео гола

Мадридский Реал 10 августа обыграл немецкий Айнтрахт в Суперкубке УЕФА. Автором второго гола стал Карим Бензема.

Потеснил легендарного Рауля

Первая часть кубкового матча окончилась минимальной победой Реала. Счет во встрече открыл Алаба после ошибки защиты Айнтрахта.

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После отдыха на 65-й минуте Бензема удвоил преимущество "Королевского клуба" в счете. Карим в одно касание замкнул передачу от Винисиуса.

Этот гол стал для французского нападающего знаковым. Капитан "сливочных" забил свой 324 мяч. Теперь Бензема занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Реала. Французу удалось переплюнуть результативность легендарного Рауля, в активе которого было 323 гола.

Впереди на вершине с 450 голами только Криштиану Роналду.

Ближайшим к тройке лидеров идет Альфредо Ди Стефано, покинувший этот мир еще в 2014-м – 308 мячей.

Видео гола Бензема

Бензема, в отличие от Роналду, еще может улучшить свою результативность в футболке мадридского клуба.

Уже 14 августа Реал в первом туре нового сезона Ла Лиги сыграет на выезде против Альмерии. Начало встречи в 23:00 по Киеву.