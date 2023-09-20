Едва не нокаутировал соперника: Трубин "привез" пенальти в игре Бенфики в Лиге чемпионов – видео

Бенфика очень сложно начинает свой путь в групповом раунде Лиги чемпионов. Анатолий Трубин заработал пенальти в свои ворота.

Украинский вратарь получил место в старте Бенфики, но уже на второй минуте провалился в игре на выходе. Вместо мяча Трубин обеими руками ударил в голову центрбека Зальцбурга Павловича. Судья без колебаний вытащил желтую карточку для Анатолия и указал на 11 метров, сообщает 24 Канал.

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Испорченный дебют украинца за "орлов" в ЛЧ

К счастью, Конате пробил выше ворот.

Однако дебют Трубина за португальский клуб в Лиге чемпионов уже был точно подпорчен.

Видео первого пенальти в ворота Трубина

Правда, уже через десять минут Бенфика сама себе привезла еще одно пенальти. Защитник отдал обратно в недодачу, мяч перехватил соперник, опрокинул вышедшего далеко из ворот Анатолия. Мяч рукой уже на линии владений хозяев остановил Силву.

Главный арбитр встречи удалил Антониу с поля и оставил "орлов" в меньшинстве. Еще один 11-метровый экзамен ждал украинского голкипера. Но на этот раз удача не была на стороне бывшего вратаря Шахтера.

Роко Шимич легко развел Трубина и мяч по разным углам португальских ворот, выведя Зальцбург вперед 0:1. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

Напомним, что Трубин перешел в Бенфику 10 августа 2023 года, подписав контракт до конца июня 2028 года. В прошлом матче Анатолий дебютировал за новый клуб.