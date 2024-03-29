Парад нереализованных пенальти и клиншит Трубина: Бенфика минимально одолела аутсайдера
В пятницу, 29 марта, состоялись матчи 27-го тура чемпионата Португалии. В одном из них лиссабонская Бенфика принимала на своем поле Шавеш.
Бенфика – Шавеш 1:0
- Гол: Невиш, 68
- Нереализованные пенальти: Ди Мария, 26 (Б), Кабрал, 66 (Б)
После международной паузы возобновились национальные чемпионаты. В Португалии наше внимание было приковано к поединку Бенфики, за которую выступает Анатолий Трубин, пишет 24 Канал.
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Непростая победа над аутсайдером
Украинский голкипер по традиции занял место в воротах. Гости не создали угроз Трубину. За все игровое время они не нанесли ни одного удара в створ ворот.
Однако у игроков Бенфики также возникли проблемы с реализацией. Они теряли момент за моментом. На 23-й минуте встречи "орлы" получили право на пробитие пенальти. К отметке подошел Ди Мария. Однако голкипер Шавеша разгадал замысел чемпиона мира и отразил удар.
Главный аутсайдер чемпионата Португалии поймал кураж, пытаясь свести матч к ничьей. На 63-й минуте второго тайма судья поставил еще один один одиннадцатиметровый в ворота Шавеша. Ответственность пробить пенальти взял на себя Кабрал, но бразилец тоже не сумел переиграть голкипера.
В этом эпизоде рефери заметил нарушение и дал возможность Кабралу второй раз пробить с отметки. Однако и со второй попытки форвард упустил шанс.
Лишь на 68-й минуте встречи Жуан Невиш из сложного положения забил победный гол, который стал единственным в матче.
- В итоге Бенфика одержала победу со счетом 1:0. Анатолий Трубин записал на свой счет 13-й "сухой" матч в чемпионате.
- "Орлы" возглавили турнирную таблицу, опередив на два балла Спортинг. Однако у конкурентов сыграно на две игры меньше.