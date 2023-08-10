Украинец пока вне медалей: Бенфика на глазах у Трубина завоевала Суперкубок Португалии

В борьбе за Суперкубок Португалии сошлись два местных гранда футбола: Бенфика и Порту. "Орлы" были сильнее и уже получили свой девятый такой трофей.

Первая часть финала прошла без голов – 0:0. Первый мяч во встрече был забит на 61-й минуте усилиями Ди Марии. Еще семь минут понадобилось Бенфике, чтобы удвоить свое преимущество на табло до 2:0, пишет 24 Канал.

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Скоро не будет места для трофеев

Муса стал автором второго гола в ворота Порту. Соперник отличился лишь удалением на последней минуте матча, которое получил центральный защитник Пепе.

Финальный свисток зафиксировал победу Бенфики 2:0.

"Орлы" в девятый раз поднимают над головой Суперкубок страны.

Видео с церемонии награждения Бенфики

Пока этот трофей над головой не может поднять наш Анатолий Трубин, который уже находится в Лиссабоне. Украинский голкипер близок к тому, чтобы сменить ворота Шахтера и Бенфики.

Ранее сообщалось, что Шахтер заработает за трансфер Трубина в Бенфику 10 миллионов евро плюс бонусы в размере еще одного миллиона. Также инсайдеры говорили о 12 миллионах (уже с бонусами). Также "орлы" предложили "горнякам" 40% от последующей продажи Анатолия.

Напомним, что Трубин станет вторым украинским футболистом в составе "орлов" за последние годы. В свое время в футболке лиссабонского клуба выступал нападающий Роман Яремчук, так не смог закрепиться в Португалии.

Уже 14 августа Бенфика стартует выездным матчем в новом сезоне чемпионата Португалии. Первым соперником "орлов" будет Боавишта.