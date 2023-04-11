Бенфика – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бенфика и Интер сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 11 апреля. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бенфика – Интер.

Бенфика сумела достаточно легко выйти в четвертьфинале Лиги чемпионов, на предыдущей стадии дважды одолев бельгийский Брюгге. И теперь команду ожидает "итальянское испытание" на пути в финал. Ведь в четвертьфинале "орлы" сыграют против Интера. А победитель этой пары сыграет против победителя пары Наполи – Милан в полуфинале.

К теме Кто вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов: список команд и даты матчей

К этому матчу обе команды подходят в разном настроении. Бенфика 7 апреля дома проиграла Порту в чемпионате Португалии, тем самым прервав свою серию из 8 побед подряд. Но при этом осталась на первом месте в турнирной таблице.

Интер же не может победить шесть матчей подряд – три ничьих и три поражения. Команда опустилась на пятое место в турнирной таблице и рискует на следующий сезон не выйти в Лигу чемпионов. Правда, Милан опережает "нерадзурри" на одно очко, а Рома – на два.

Первый матч команды проведут в Португалии. Хотя во время жеребьевки выпало так, что первый матч должен был быть на поле Интера. Но потому, что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел и Милан, то в паре Интер – Бенфика поменяли местами хозяев поля. В Италии команды сыграют ответный матч 18 апреля.

Матч Бенфика – Интер в Украине будет транслировать платформа Megogo и провайдера "Воля". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бенфика – Интер. Игра начнется в 22:00.

Бенфика – Интер онлайн