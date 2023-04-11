Бенфіка зуміла доволі легко вийти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, на попередній стадії двічі здолавши бельгійський Брюгге. І тепер на команду очікує "італійське випробування" на шляху до фіналу. Адже у чвертьфіналі "орли" зіграють проти Інтера. А переможець цієї пари зіграє проти переможця пари Наполі – Мілан у півфіналі.

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До цього матчу обидві команди підходять у різному настрої. Бенфіка 7 квітня вдома програла Порту в чемпіонаті Португалії, тим самим перервавши свою серію із 8 поспіль перемог. Але при цьому залишилася на першому місці в турнірній таблиці.

Інтер же не може перемогти шість матчів поспіль – три нічиї та три поразки. Команда опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці, і ризикує на наступний сезон не вийти в Лігу чемпіонів. Правда Мілан випереджає "нерадзуррі" на одне очко, а Рома – на два.

Перший матч команди проведуть в Португалії. Хоча під час жеребкування випало так, що перший матч мав бути на полі Інтера. Але через те, що у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшов і Мілан, то в парі Інтер – Бенфіка поміняли місцями господарів поля. В Італії команди зіграють матч-відповідь 18 квітня.

Матч Бенфіка – Інтер в Україні транслюватиме платформа Megogo та провайдер "Воля". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бенфіка – Інтер. Гра розпочнеться о 22:00.

Бенфіка – Інтер онлайн