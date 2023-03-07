Два соперника не помеха: форвард Бенфики Рафа элегантно переиграл защиту Брюгге – видео

В среду, 7 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Португальская Бенфика уверенно шагает к вожделенной путевке.

Первый матч соперников завершился уверенной победой Бенфики со счётом 2:0. В ответном матче "орлы" тоже не имели особых проблем.

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На 38-й минуте матча хозяева поля провели блестящую комбинацию, завершившуюся забитым голом. Гонсалу Рамуш сделал пас-конфету на Рафу Силву, а форвард элегантно обыграв двух защитников Брюгге отправил шаровидного в сетку.

Видео гола Рафа Силвы

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Рафа Силва забил четыре гола в 7 матчах. Еще один результативный удар португалец записал в квалификации ЛЧ. Тогда Рафа отличился в ворота киевского "Динамо".