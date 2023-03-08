Хуже не может быть: какую оценку за игру получил Яремчук, с грохотом вылетевший из ЛЧ

Брюгге не удалось пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бенфика деклассировала бельгийцев в ответном матче, а Роман Яремчук упаковал чемоданы домой.

Роман Яремчук неожиданно появился со старта в матче против Бенфики. Для украинского нападающего Брюгге эта встреча была особенной. Роман сыграл против бывшей команды, но, к сожалению, огорчить голкипера "орлов" ему не удалось.

Подробнее о матче Бенфика деклассировала Брюгге Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Хуже даже игроков, выходивших на замену

Португальский клуб просто поиздевался над бельгийским соперником. Пять голов влетели в ворота гостей. На это Брюгге ответил лишь голом престижа от Майера в конце поединка. В итоге – 5:1, разгромная победа Бенфики в ответном матче.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов тоже закончился победой "орлов" 0:2. По сумме двух матчей счет 7:1 в пользу Бенфики, шагающей в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Яремчук не только не забил, но и отыграл неполный матч – 62 минуты. Вместо него на поле появился Ферран Юнгла. Роман продолжаю свою безголевую серию, продолжающуюся еще с 19 октября 2022 года, когда Яремчук забил в ворота Сент-Трюйдена в Лиге Жупиле.

За 28 сыгранных матчей Яремчук забил всего 2 гола и отдал 4 ассиста.

Статистический портал WhoScored поставил невысокий балл украинцу. За ответный матч против Бенфики Яремчук получил одну из худших оценок в команде – 5.7. Это даже более низкий балл, чем получили выходившие на замену футболисты Брюгге.

Худшим в составе гостей из Бельгии стал голкипер Симон Миньоле – 5.1 балла.

Лучшим футболистом матча в составе обоих коллективов стал нападающий Гонсалу Рамуш, оформивший дубль – 10.



Бенфика – Брюгге: оценки игроков / Скриншот из WhoSored

Напомним, что параллельно 7 марта состоялся другой матч 1/8 финала ЛЧ, в котором Челси принимало дортмундскую Боруссию. Клуб Михаила Мудрика одержал домашнюю победу 2:0 и по итогам двух поединков прошел в 1/4 финала ЛЧ.