Белорусы, умоляю, не идите воевать в Украину, – тренер Руха обратился к своим землякам

Белорусский главный тренер Руха Леонид Кучук высказал свою позицию по поводу нападения России на Украину. Он обратился к своим землякам.

"Сегодня в украинские дома пришла беда"

Леонид Кучук тренирует львовский клуб Рух. В настоящее время специалист находится во Львове.

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"Я всегда общался на русском языке и никогда не чувствовал никакой дискриминации. Украинцы – прекрасная, искренняя, трудолюбивая и свободная нация. Они всегда отстаивали и будут отстаивать независимость и суверенитет своей страны. Свободолюбие, без всякого сомнения, есть у ДНК украинского народа", – сказал тренер Движения.

Сегодня в украинские дома пришла беда. Российские военные убивают мирных жителей, гибнут женщины и дети. Это настоящее преступление, за которое придется расплачиваться следующим поколениям,

– подчеркнул специалист.

"Украинцы будут защищать свою страну до конца"

Также Леонид Кучук обратился к россиянам и своим землякам. Он призывает белорусов не воевать с Украиной.

"Я прошу всех адекватных россиян: остановите эту войну пока не поздно. Поверьте, украинцы будут защищать свою страну до конца. Это сильная духом нация. Вы почувствуете сильное сопротивление не только украинских военных, но и пенсионеров, женщин и детей. Здесь вас не ждут. Следовательно, россияне, остановитесь. Призываю Россию остановить войну", – отметил Кучук

Дорогие мои земляки белорусы, умоляю вас: не идите воевать к братской Украине. Вам это никогда не простят не только украинцы, но и ваши дети и внуки. Слава Вооруженным Силам Украины. Слава Украине!

– подчеркнул тренер.

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