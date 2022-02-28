"Сьогодні в українські будинки прийшла біда"

Леонід Кучук тренує львівський клуб Рух. Наразі фахівець перебуває у Львові.

Читайте також Шальке достроково розірвав контракт з російським "Газпромом"

"Я завжди спілкувався російською мовою і ніколи не відчував жодної дискримінації. Українці – прекрасна, щира, працелюбна і вільна нація. Вони завжди відстоювали та будуть відстоювати незалежність та суверенітет своєї країни. Вільнолюбство, без жодного сумніву, є у ДНК українського народу", – сказав тренер Руху.

Сьогодні в українські будинки прийшла біда. Російські військові вбивають мирних жителів, гинуть жінки та діти. Це справжній злочин, за який доведеться розплачуватись наступним поколінням,

– наголосив фахівець.

"Українці будуть боронити свою країну до кінця"

Також Леонід Кучук звернувся до росіян та своїх земляків. Він закликає білорусів не воювати з Україною.

"Я прошу усіх адекватних росіян: зупиніть цю війну допоки не пізно. Повірте, українці будуть боронити свою країну до кінця. Це сильна духом нація. Ви відчуєте сильний супротив не лише від українських військових, але і від пенсіонерів, жінок та дітей. Тут вас не чекають. Відтак, росіяни, зупиніться. Закликаю Росію зупинити війну", – зазначив Кучук

Дорогі мої земляки білоруси, благаю вас: не йдіть воювати до братської України. Вам цього ніколи не пробачать не лише українці, а й ваші діти та онуки. Слава Збройним Силам України. Слава Україні!

– наголосив тренер.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.