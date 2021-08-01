Скандал с белорусской легкоатлеткой: с Тимановской встретился представитель МОК

За критику белорусских властей легкоатлетку Кристину Тимановскую должны были силой вывезти из Токио в Беларусь. Однако под защиту спортсменку взяла японская полиция. Недавно с Тимановской встретился представитель Международного олимпийского комитета.

В МОК пообещали взять под контроль ситуацию с Тимановской. Спортсменку сопровождают представители комитета и организаторы Олимпийских игр.

Ранее Полиция Японии взяла под охрану белорусскую спортсменку, которую пытались силой вывезти

Тимановская сообщила, что чувствует себя в безопасности

Легкоатлетка сообщила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Она находится в аэропорту. Пока идут переговоры о том, как разрешить ситуацию.

Ранее на консультацию относительно Тимановской согласились представители МИД Японии. Также помочь спортсменке предложила и Польша.

Коротко о скандале с Кристиной Тимановской