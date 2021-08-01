Скандал с белорусской легкоатлеткой: с Тимановской встретился представитель МОК
Источник:твиттер МОК
За критику белорусских властей легкоатлетку Кристину Тимановскую должны были силой вывезти из Токио в Беларусь. Однако под защиту спортсменку взяла японская полиция. Недавно с Тимановской встретился представитель Международного олимпийского комитета.
В МОК пообещали взять под контроль ситуацию с Тимановской. Спортсменку сопровождают представители комитета и организаторы Олимпийских игр.
Ранее Полиция Японии взяла под охрану белорусскую спортсменку, которую пытались силой вывезти
Тимановская сообщила, что чувствует себя в безопасности
Легкоатлетка сообщила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Она находится в аэропорту. Пока идут переговоры о том, как разрешить ситуацию.
Ранее на консультацию относительно Тимановской согласились представители МИД Японии. Также помочь спортсменке предложила и Польша.
Коротко о скандале с Кристиной Тимановской
- Спортсменка публично выразила возмущение действиями белорусских функционеров.
- Тимановская должна была выйти на эстафету 400 метров, хотя ее участие в этом соревновании не предвиделось.
- Из-за такой откровенности НОК Беларуси хотел силой вывезти спортсменку из страны.
- В аэропорту она обратилась в полицию.
- Спортсменка хочет получить убежище в одной из стран Европы.