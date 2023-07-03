Составит компанию Путину в Гааге: белорусский паралимпиец похищает детей из Украины

Российская федерация пренебрегая всеми международными правилами вывозит детей с временно оккупированных территорий Украины. Помогает им в этом белорусский паралимпиец Алексей Талай.

Российские захватчики продолжают похищать несовершеннолетних с временно оккупированных территорий Украины. По данным Центра национального сопротивления, помогает им в этом член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

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"Нейтральный" паралимпиец похищает детей из Украины

Известный белорусский паралимпиец является генеральным директором российского благотворительного фонда "Поверь в себя". Эта организация занимается незаконным вывозом украинских детей в Беларусь.

Сам Талай неоднократно посещал оккупированные территории Украины, чем хвастался в своих социальных сетях. Данное лицо открыто поддерживает агрессию против Украины и распространяет российские фейки об "украинских нацистах".

По данным ЦНС, россияне вывезли из Украины более 100 тысяч детей. Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительный вывоз украинских детей в Россию геноцидом.

Как известно, Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детской омбудсменки России Марии Львовой-Беловой. Пособники кремлевского маньяка, причастные к геноциду, тоже не уйдут от наказания.