Російські загарбники продовжують викрадати неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. За даними Центру національного спротиву, допомагає їм в цьому член національної паралімпійської збірної Білорусі Алєксєй Талай.

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"Нейтральний" паралімпієць викрадає дітей з України

Відомий білоруський паралімпієць є генеральним директором російського благодійного фонду "Повєрь в сєбя". Ця організація займається незаконним вивезення українських дітей до Білорусі.

Сам Талай неодноразово відвідував окуповані території України, чим вихвалявся у своїх соціальних мережах. Дана особа відкрито підтримує агресію проти України та розповсюджує російські фейки про "українських нацистів".

За даними ЦНС, росіяни вивезли з України понад 100 тисяч дітей. Парламентська асамблея Ради Європи 27 квітня ухвалила резолюцію, в якій визнала примусове вивезення українських дітей до Росії геноцидом.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна і дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Посібники кремлівського маніяка, які причетні до геноциду, теж не уникнуть покарання.