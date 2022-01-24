Белорусский биатлонист вылетел за пределы трассы во время эстафеты в Антхольце: видео падения

В итальянском Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился не только яркими победами, но и досадными падениями.

Опасный спуск в Антхольце

Резкие повороты на дистанции изрядно усложняли работу спортсменам. Сразу двое биатлонистов потеряли шансы на победу из-за неудачного спуска.

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Во время мужской эстафеты белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский потерял почти 50 секунд из-за падения.

Спортсмен представлял свою страну на втором этапе. При резком повороте он вылетел с трассы.

Белорус передал эстафету на 10 месте с отставанием в 1 минуту и 27 секунд.

Такая же неудача постигла и женскую сборную Чехии. Во время эстафеты Люция Харватова возглавляла лидерскую позицию.

Но перед подходом к последнему рубежу чешка упала на том же самом спуске. Это падение стоило ей победы.

В итоге женская команда Чехии финишировала на 6 позиции.