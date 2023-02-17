Белодид неожиданно лишили шанса на медаль: почему дзюдоистку отстранили от Грендслем в Израиле

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Билодид выступила за сборную Украины на турнире серии Грендслем в израильском Тель-Авиве. Однако выступление украинки было досрочно закончено из-за строгих правил.

Украинская дзюдоистка стартовала в новой для себя весовой категории до 58 килограммов с уверенной победы над чемпионкой мира-2018 из Японии Цукасой Йосидой. Далее на пути Билодида препятствием не стали итальянка Вероника Тониоло и местная представительница Израиля Тимна Нельсон-Леви.

Стоит прочесть Украину оштрафовали за выкрики "путин – ху*ло" во время матча против России на чемпионате Европы

Почему дисквалифицировали Белодид

В полуфинале Дарью ждала схватка против Кристы Дегучи, выступающей за Канаду. Однако по ходу поединка украинка была дисквалифицирована.

Белодид не получила дисквалификацию только на полуфинал. Устранение Дарьи было в целом от этого старта. Судьи не остались шансов украинцы даже на "бронзу".

Напомним, что Грендслем в Аль-Авив происходит с 16-го по 18 февраля.

Тренер сборной Украины Виталий Дуброва пролил свет на дисквалификацию Белодид в полуфинальной схватке. Судьи отстранили Дарью из-за запрещенного приема, который мог принести сопернице серьезную травму.

Она не снялась, ее в полуфинале дисквалифицировали за нарушение. За такое нарушение уже дисквалификация полная соревнований идет, не только из стычки. Скажем так: она совершила запрещенный прием, могла травмировать соперницу. Сейчас такие правила жестоки, что если такую ошибку совершаешь, снимают полностью с соревнований,

– объяснил Дуброва.

Белодид могла завоевать свою уже вторую медаль Грендслем в этом сезоне. В феврале Дарья стала третьей в Париже.

Напомним, что до недавнего времени Билодид выступала в весовой категории до 48 килограммов, где завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. В решающей схватке украинка иппоном победила израильтянку Широ Ришони.