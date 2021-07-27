Белодед заявила о кардинальных изменениях в карьере после Олимпийских игр

Украинская дзюдоистка Дария Белодед вернулась в Киев после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио. В аэропорту "Борисполь" 20-летняя Билодид пообщалась с журналистами.

Белодед рассказала, что планирует отдохнуть месяц, а затем возобновить карьеру в новой весовой категории, однако в какой именно – Дарья не сказала.

Смотрите также Эта медаль всегда будет в истории, – Дарья Белодед вернулась в Украину с Олимпиады: фото

Будет отдых, мне надо перезагрузиться, настроиться, набраться сил на следующий олимпийский цикл. Потому что это было очень трудно для меня психологически, физически. Мне нужен месяц, возможно, немного больше, чтобы идти дальше к своим целям. Я уже готова менять вес, уже меняю,

– сказала Белодед.

В категории до 48 килограмм Белодед, кроме олимпийской бронзы, становилась чемпионкой мира 2018 и 2019 годов.

Что известно о "бронзе" Белодед

Двукратная чемпионка мира Белодед установила историческое достижение. Дария стала первой украинской дзюдоисткой, выигравшей медаль на Олимпийских играх.

В схватке за третье место Дария уверенно победила израильтянку Широ Ришон.

Также недавно отец и тренер украинки Геннадий Белодед рассказывал о жертвах, на которые шла Дария для того, чтобы оставаться в нынешнем весе.